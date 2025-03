Coraz więcej na chleb. Polacy zmieniają nawyki zakupowe

W 2024 r. Polacy kupili 1,2 mln ton pieczywa i wydali na nie aż 11,3 mld zł. To pokazuje, że mimo zmieniających się nawyków, chleb i bułki wciąż dominują w naszych koszykach. Niestety, jak pisze we wtorek "Rzeczpospolita", to też najczęściej wyrzucany produkt spożywczy.