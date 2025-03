Wypłata pieniędzy z bankomatu. Jak zabezpieczyć się na "czarną godzinę"?

Banki w Holandii i Szwecji już w grudniu ubiegłego roku zaczęły apelować do obywateli o wypłacanie gotówki na wypadek kryzysu . Choć komunikaty te nie miały na celu wywoływania paniki, to jednak wzbudziły niepokój także w Polsce. Eksperci radzą, by Polacy mieli w domu gotówkę na wypadek sytuacji awaryjnych.

Europejskie banki ostrzegają przed sytuacjami, które mogą utrudnić dostęp do środków, jak np. blackout czy ataki cyberprzestępców. W Polsce również pojawiły się pytania o to, ile gotówki warto mieć w domu. Eksperci sugerują, że wystarczy 500-1000 zł, co pozwoli na przetrwanie kilku dni bez dostępu do bankomatów czy kart płatniczych.