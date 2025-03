Chwile przed tragedią. W macedońskim klubie zginęło 59 osób

Nagranie pochodzi z klubu, w którym doszło do tragicznego pożaru. Jak widzimy na nagraniu, występującemu na scenie artyście towarzyszył pokaz pirotechniczny. Chwilę później widać, że płomienie pojawiły się na suficie klubu.

W poniedziałek w Skopje tysiące osób oddało hołd 59 ofiarom pożaru, który wybuchł w miejscowości Koczani na wschodzie Macedonii Północnej. W Koczani tłum żałobników obrzucił butelkami i jajkami siedzibę urzędu miejskiego oraz uszkodził lokal należący do właściciela klubu, gdzie doszło do tragedii.

Tragedia w Macedonii Płn. Nie żyje co najmniej 51 osób

Protestujący domagali się rozmowy z byłym burmistrzem Ljupczo Papazowem, który wcześniej tego dnia złożył rezygnację. Policja zablokowała dostęp do budynku, co wywołało agresję tłumu. Zgromadzeni krzyczeli "Mordercy" i "Chcemy sprawiedliwości", wybijając szyby w budynku.

W innym miejscu miasta protestujący zaatakowali kawiarnię związaną z właścicielem klubu nocnego, gdzie zginęło 59 osób w wieku od 14 do 24 lat. Przed incydentami mieszkańcy zapalili znicze i złożyli kwiaty w centrum miasta, podpisując księgę kondolencyjną.

Macedońskie władze poinformowały, że lokal, w którym doszło do pożaru, nie miał odpowiedniej licencji ani planu ewakuacyjnego. Śledztwo trwa, a w związku z tragedią zatrzymano kilkanaście osób, w tym urzędników poprzedniego rządu. W wyniku pożaru do szpitali trafiło 155 osób, z których czę ść została wysłana do placówek zagranicznych.