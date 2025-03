Tusk o tragicznym pożarze w Macedonii. Zamieścił kondolencje

Odniósł się do dramatycznych doniesień na temat pożaru w dyskotece, do którego doszło minionej nocy.

Co najmniej 51 osób zginęło w pożarze klubu w nocy z soboty na niedzielę w położonym we wschodniej Macedonii Północnej Koczani - poinformował w niedzielę macedoński minister spraw wewnętrznych Pancze Toszkowski. Służby wskazują, że ofiar może być więcej. Do szpitali trafiło ok. 100 osób, w tym część do dwóch ośrodków w stołecznym Skopje.