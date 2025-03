Szarża rosyjskich wojsk sprawiła, że na miejscu pojawił się nawet Władimir Putin, który dotąd rzadko wizytował front wojenny. Do akcji wkroczyła też rosyjska propaganda. Agencja RIA Novosti opublikowała materiał, w którym starsza kobieta bredzi o tym, że w obwodzie kurskim walczyli Polacy.

- Tam różni ludzie byli. I gwałciciele byli, i więźniowie... Ukraińców było mało. To byli najemnicy, Polacy. Bardzo okrutni ludzie, bardzo okrutni. Zgwałcili jedną dziewczynę i jeszcze kobietę w Martynowce. Zgwacili, chcieli zabić, ale wyrwała się i uciekła. Ma... 73 lata - powiedziała w propagandowym materiale starsza Rosjanka.

Jak zwróciła uwagę telewizja Biełsat, takie działanie rosyjskiej propagandy jest celowe. Chodzi nie tylko o wzbudzenie wrogości względem Polaków, ale też stworzenie narracji, jakoby NATO było zaangażowane w wojnę w Ukrainie. Może to w przyszłości stanowić pretekst dla Władimira Putina do kolejnego ataku.

W podobny sposób wypowiadają się przedstawiciele rosyjskiej władzy, realizując tym samym propagandę Kremla. - Ukraina już wcześniej próbowała wciągnąć NATO w konflikt, ale teraz robią to poszczególne kraje, które są szczególnie agresywne wobec Rosji - powiedział w kłamliwej wypowiedzi Andriej Kołesnik, członek Komisji Obrony Dumy Państwowej.

Rosja zaczęła wojnę w Ukrainie 24 lutego 2022 roku. Chociaż Polska i inne kraje NATO wsparły Kijów w obronie przed agresorem, to jak dotąd na front wojenny nie wysłano wojsk z państw należących do Paktu Północnoatlantyckiego. Sojusz od początku nie chce potęgować konfliktu, stąd działania Polski oraz innych sojuszników ograniczają się do pomocy militarnej.