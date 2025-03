Kiedy wróci ciepło? Mapy mówią wszystko

W poniedziałek arktyczna masa powietrza przyniesie ochłodzenie, a temperatury spadną do 1-5 stopni. We wtorek w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 7 st. C, ale już z każdym kolejnym dniem będzie robiło się przyjemniej.

Po zimnym początku tygodnia, w weekend czeka nas ocieplenie. Temperatury wzrosną do 16 stopni na zachodzie i południu kraju. Na Dolnym Śląsku termometry mogą wskazać nawet 17 st. C.

O ile - jak wiemy - kwiecień to plecień, co przeplata trochę zimy i trochę lata, to z początkiem miesiąca na chłód nie będziemy narzekać. Termometry będą wskazywać ok. 16 kresek.