Kierowcy muszą uważać. IMGW ostrzega przed przymrozkami i oblodzeniem dróg

W najbliższych dniach Polska będzie zmagać się z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. - W niedzielę i poniedziałek pojawią się zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy temperatura spadnie poniżej zera. IMGW ostrzega m.in. przed oblodzeniem dróg i przymrozkami - powiedziała Dorota Pacocha, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW ostrzega przed przymrozkami i oblodzeniem dróg

W niedzielę zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, choć na południowym wschodzie kraju mogą wystąpić zanikające opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy również przewidywane są przelotne opady. Temperatura wyniesie od 4 st. C na północnym wschodzie do 9 st. C na zachodzie. W rejonie podgórskim Karpat termometry pokażą od 1 st. C do 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na wybrzeżu może być porywisty.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Guma w końcu pęknie". Ekspert o tym, jak może dojść do upadku Putina

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie wzrośnie, a z północy na południe kraju przemieszczać się będą przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg. W górach i rejonach podgórskich możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o 5-8 cm, a w Sudetach nawet o 10 cm. Temperatura minimalna spadnie do -5 st. C, a lokalnie w rejonie podgórskim Karpat do -6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem, przymrozkami, silnym wiatrem i opadami śniegu. "Ostrzeżeniem przed oblodzeniem została objęta większość kraju (z wyjątkiem południowej Polski), z kolei ostrzeżeniem przed przymrozkami Instytut objął cały kraj" - informuje synoptyk. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dotyczy pasa wybrzeża, a przed opadami śniegu południowych krańców Polski.

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przewidywane są przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na zachodzie także deszczu. W górach możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura wyniesie od 0 st. C na północnym wschodzie do 7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu dość silny.

Nocne przymrozki

W nocy z poniedziałku na wtorek niebo będzie bezchmurne lub z małym zachmurzeniem. Na południowym wschodzie początkowo możliwe zanikające opady śniegu. Temperatura minimalna spadnie do minus 14 st. C na Podhalu, minus 10 st. C na południu, minus 3 st. C na zachodzie, a na wybrzeżu do 1 st. C. Na obszarach podgórskich lokalnie temperatura może spaść nawet do -12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Synoptycy zalecają ostrożność na drogach i przygotowanie się na trudne warunki pogodowe w nadchodzących dniach.