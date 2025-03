Sala ryknęła śmiechem. Kaczyński żartuje z własnych wpadek

- Człowiek stary i się myli... Otóż, no 20 lat to dużo. Chciałbym mieć 20 lat mniej - przyznał prezes PiS, śmiejąc się. Nieco później Kaczyński, podkreślając, że Nawrocki jest lepszym kandydatem na prezydenta Polski, niż Rafał Trzaskowski, zaczął mówić o wzroście obu mężczyzn. I tu nie obeszło się bez wpadki.

Nie było to jedyne odniesienie do wzrostu. Krytykując lidera KO, Kaczyński również zażartował - odnosząc się do uwag na temat tego, że sam ma ok. 170 cm wzrostu.