Wyłudzenia przez telefon. Media: hotspot leży w Polsce

" Poznań jest hotspotem dla prawdopodobnie najbardziej lukratywnego i perfidnego oszustwa naszych czasów: telefonu zawierającego szokujące wiadomości. Kosztuje to osoby starsze w Niemczech ponad sto milionów euro rocznie , liczba niezgłoszonych przypadków jest wysoka, a tendencja gwałtownie rośnie" – informuje gazeta.

Według "SZ" śledczy w Niemczech i Polsce są pewni, że duża część łupów trafia do Polski, a członkowie przestępczych klanów mieszkają w luksusowych nieruchomościach, które w niczym nie ustępują tym należącym do zawodowych piłkarzy w prestiżowej dzielnicy Monachium – Grünwald.

Według policji, pisze "SZ", obecna metoda szokujących telefonów zastąpiła powszechne do niedawna oszustwo "na wnuczka". To ostatnie także zostało przez laty "wynalezione" przez Polaka, Arkadiusza L. i dopracowane do perfekcji w Hamburgu – informuje gazeta. Teraz oszuści chcą wykorzystać w ten sposób naturalną psychologiczną reakcję każdego, którego bliski znalazł się w niebezpieczeństwie – chęć natychmiastowej pomocy.