Szef IPN tłumaczy się z pseudonimu. "To podpisy na Karola Nawrockiego"

Karol Nawrocki we wtorek przed siedzibą PKW poinformował, że jego sztab zebrał 1,3 mln podpisów osób popierających jego kandydaturę na prezydenta Polski. Zaznaczył, że to najwięcej spośród wszystkich kandydatów.

Jeden z dziennikarzy spytał ironicznie Nawrockiego jakie nazwisko znajduje się na listach. To nawiązanie do ujawnionej w poniedziałek informacji, że kandydat na prezydenta w przeszłości pod pseudonimem Tadeusz Batyr opublikował książkę o znanym gangsterze z Trójmiasta "Nikosiu" .

Zapewniał jednocześnie, że listy składane do PKW zostały sporządzone prawidłowo.

- Gwarantuję panu redaktorowi i wszystkim państwu, że te milion trzysta tysięcy podpisów to podpisy na Karola Nawrockiego - stwierdził prezes IPN.

Polityk był również pytany, czy to nie żenujące, że chwalił samego siebie, pod fałszywą tożsamością. Działo się tak w wywiadzie, w którym Nawrocki nie ujawnił kim jest.

Dodał, że wybranie pseudonimu pod którym opublikował książkę wiązało się ze zmianą pracy, kiedy przechodził z IPN do Muzeum II Wojny Światowej.

- Nie chciałem angażować Muzeum II Wojny Światowej w te badania, które prowadziłem w Instytucie Pamięci Narodowej na temat przestępczości zorganizowanej. I myślę, że jeśli chcielibyście państwo poznać istotę, owoce tych badań, odwagę badawczą i zagłębić się w to, co przygotowałem jako naukowiec, jako publicysta pod literackim pseudonimem, to zobaczylibyście państwo po raz kolejny, że jestem osobą i zdeterminowaną, i osobą pracowitą, i odważną w realizacji swoich zadań - podsumował Nawrocki.