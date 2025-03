Media o fikcyjnej tożsamości Nawrockiego

W swojej książce "Spowiedź Nikosia zza grobu" opisał tę scenę: "Prawa skroń przytulona do ściany, lewa roztrzaskana, zakrwawiona. Widać wylot kuli. Czarne dżinsy, czarny podkoszulek, na wieszaku czarna skóra – strój bardziej żałobny niż imprezowy".

Onet przypomina, że książka została wydana potajemnie w 2018 roku, gdy Nawrocki pełnił funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Od lat krążyły spekulacje o prawdziwej tożsamości autora – wiele poszlak wskazywało na Nawrockiego. Część treści pokrywała się z jego wcześniejszymi badaniami o przestępczości w PRL, a zdjęcie na okładkę wykonał jego fotograf z IPN. Przez lata Nawrocki unikał potwierdzenia tych informacji, aż do momentu, gdy pytania w tej sprawie zadał Onet. W odpowiedzi jego rzeczniczka przyznała: "Tadeusz Batyr to pseudonim literacki Karola Nawrockiego".

Onet zwraca uwagę, że jego zapowiadana publikacja skłoniła prorządową telewizję wPolsce24 do uprzedzenia tematu i przedstawienia sprawy jako "ciężkiej pracy historycznej". Podczas konferencji prasowej Nawrocki wyjaśnił, że wybrał pseudonim, bo w momencie wydania książki zmieniał pracę i nie chciał angażować Muzeum II Wojny Światowej w tematykę PRL. Jednak wznowienie książki w 2022 roku, gdy był już prezesem IPN, podważa tę wersję wydarzeń – zauważa Onet.

Największy problem to nie sam pseudonim, ale szerokie wykorzystanie fałszywej tożsamości – podkreśla Onet. W 2018 roku Nawrocki wystąpił w TVP jako "Tadeusz Batyr" – z rozmazaną twarzą i zmienionym głosem. W programie chwalił Karola Nawrockiego, mówiąc: "To historyk, który zainspirował mnie do mojej pracy".