Mentzen goni Nawrockiego. Nowy sondaż przed wyborami

Co musisz wiedzieć?

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski prowadzi w sondażu Opinia24 dla RMF FM z 32 proc. poparcia. Jego przewaga nad rywalami jest wyraźna, co czyni go faworytem do zwycięstwa w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Trzaskowski cieszy się szczególnym poparciem wśród kobiet oraz osób z wykształceniem średnim i wyższym, zwłaszcza z dużych miast.