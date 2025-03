Pytanie o nagranie przesłuchania pojawiło się w związku z zarzutami formułowanymi przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Sugerują oni, że przebieg czynności mógł przyczynić się do śmierci Barbary Skrzypek, choć oficjalne przyczyny zgonu nie zostały podane do publicznej wiadomości.

- Tego rodzaju czynności procesowe nie są rejestrowane z założenia, z urzędu . Żadna ze stron, również Barbara Skrzypek, również jej pełnomocnik, takiego wniosku o zarejestrowanie audio-wideo tego przesłuchania nie zgłosiły. To przesłuchanie nie było rejestrowane - odparła.

Reporter telewizji wPolsce24 zapytał o poniedziałkową publikację "Gazety Wyborczej". Była szefowa biura Jarosława Kaczyńskiego zeznała, że nie podpisywała Kaczyńskiemu pełnomocnictwa na zgromadzenie wspólników spółki Srebrna" - donosi "GW" . Wojciech Czuchnowski pisze, że potwierdził to "w kilku źródłach" .

- W przesłuchaniu uczestniczyły cztery osoby, z czego jedna nie żyje. Wojciech Czuchnowski, redaktor "Gazety Wyborczej" twierdzi, że dotarł do treści zeznań pani Barbary. W jaki sposób mogło to się stać i w jaki sposób mógł wejść w posiadanie tych materiałów? - spytał reporter wPolsce.pl

- Nie wiem, na jakiej podstawie pan to wyklucza. Przesłuchanie miało miejsce w środę. Od środy nie mieliśmy żadnej informacji, żadnych skarg, żadnych wniosków, żadnej aktywności procesowej pełnomocnika Barbary Skrzypek, które by świadczyły o tym, że to przesłuchanie odbywało się w sposób taki, aby można było na nie złożyć chociażby skargę - broniła się Wrzosek.