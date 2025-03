W pilnych depeszach Reuters informował, że "grupa odpowiadająca za podpalenie (sklepu sieci) IKEA w Wilnie stoi również za podpaleniem centrów handlowych w Polsce". Dodatkowo agencja przekazała, że "dziewięć osób aresztowanych w Polsce za podpalenie centrum handlowego w Polsce" było nadzorowanych przez te same osoby, co sprawcy podpalenia w Wilnie.

Jednak w najnowszych doniesieniach Reuters nie potwierdza tych informacji, co wprowadza niepewność co do wcześniejszych ustaleń. "Dziewięć osób aresztowanych w Polsce za podpalenie centrum handlowego w Polsce" - to fragment, który wzbudził szczególne zainteresowanie, ale obecnie nie znajduje potwierdzenia w najnowszych raportach.