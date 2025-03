Podpalenie hali targowej w Warszawie. Litewska prokuratura oskarża Rosję

- Akt oskarżenia został podpisany, a sprawa trafi do Sądu Okręgowego w Wilnie. [...] Zarzuty zostały wniesione na podstawie trzech artykułów Kodeksu karnego, a mianowicie: popełnienia aktu terrorystycznego, szkolenia w celach terrorystycznych i nielegalnego unieszkodliwiania materiałów wybuchowych - powiedział w poniedziałek Artūras Urbelis, główny prokurator Departamentu Śledczego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej Litwy.

- Jedna osoba jest obecnie zatrzymana w Polsce, a równolegle trwa proces przekazywania części sprawy polskim kolegom, co zostało uzgodnione, ponieważ w tym dochodzeniu przygotowawczym działa wspólny zespół śledczy, a działania są koordynowane z Polakami - zdradził Urbelis, cytowany przez litewskiego nadawcę publicznego LRT.

Jak podaje portal Delfti, śledczy ustalili, że oskarżony w 2024 r. przybył do Polski wiosną. Podczas tajnego spotkania w Warszawie on i inna osoba zobowiązali się podpalić i wysadzić w powietrze centra handlowe na Litwie i Łotwie, oferując za to nagrodę w wysokości 10 tys. euro.