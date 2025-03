Nie będą badać agresji Rosji przeciwko Ukrainie. USA się wycofują

Do Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie administracja poprzedniego prezydenta, Joe Bidena, dołączyła w 2023 r. Grupę powołano, by pociągnąć do odpowiedzialności władze Rosji i jej sojuszników - Białorusi, Korei Płn. i Iranu - za zbrodnię pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę.