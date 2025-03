Prokuratura bada okoliczności śmierci Skrzypek. Będą dalsze przesłuchania

Barbara Skrzypek została przesłuchana w środę przez prokurator Ewę Wrzosek, mec. Jacka Dubois i przedstawiciela kancelarii Romana Giertycha w sprawie dotyczącej dwóch wież. Niestety, zmarła w sobotę, co skłoniło prokuraturę do podjęcia dalszych działań. Pełnomocnik zmarłej, adwokat Krzysztof Gotkowicz, poinformował, że nie został dopuszczony do uczestnictwa w przesłuchaniu, mimo wskazania na zły stan zdrowia Barbary Skrzypek.