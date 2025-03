Zmiana czasu na letni 2025. Kiedy dokładnie wypada i jak wpływa na organizm?

W 2019 r. Parlament Europejski podjął decyzję o rezygnacji z przestawiania czasu , jednak do tej pory nie została ona wdrożona. Zgodnie z obowiązującym prawem, zmiany czasu będą kontynuowane przynajmniej do 2026 r.

Powrót do czasu zimowego nastąpi w nocy z 25 na 26 października 2025 roku. Wówczas zegary cofniemy z 3:00 na 2:00, co pozwoli nam zyskać dodatkową godzinę snu. Zmiana czasu w Polsce będzie obowiązywać co najmniej do 2026 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.