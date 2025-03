Prokuratura o podpaleniach. Wśród podejrzanych Ukrainiec

- Moja informacja jest taka, że w związku z tym zdarzeniem, a więc podpaleniem sklepu IKEA w maju zeszłego roku, my również mamy podejrzanego. To Aleksander H. Ma on zarzut współdziałania w zdarzeniu z litewskim podejrzanym - powiedział Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.