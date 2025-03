RPO podjął sprawę Skrzypek. Spotkanie z prezydentem nie było planowane

"Rzecznik Praw Obywatelskich podjął tę sprawę z urzędu i planuje zwrócić się do organów prokuratury o udzielenie stosownych informacji/wyjaśnień" - przekazała Monika Okrasa, dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej RPO pytana przez WP o działania podjęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z przesłuchaniem Barbary Skrzypek.

Jak ustaliliśmy, spotkanie Andrzeja Dudy i Marcina Wiącka w Pałacu Prezydenckim nie było wcześniej planowane . RPO dostał zaproszenie w niedzielę, co potwierdza Monika Okrasa. "Spotkanie Rzecznika z Prezydentem nie było planowane. Rzecznik został poproszony o nie wczoraj" - przekazała w odpowiedzi na pytania WP.

Później Andrzej Duda rozmawiał także z Krzysztofem Gotkowiczem, pełnomocnikiem zmarłej Barbary Skrzypek. "Omówione zostały okoliczności przedstawione we wczorajszym oświadczeniu, wydanym przez pełnomocnika śp. Barbary Skrzypek" - przekazała Kancelaria Prezydenta w mediach społecznościowych.

Krzysztof Gotkowicz, pełnomocnik Barbary Skrzypek, w swoim oświadczeniu podkreślił, że podczas przesłuchania 12 marca 2025 r. nie został dopuszczony do udziału w czynnościach.

"Prokurator prowadzący przesłuchanie jeszcze na korytarzu odmówił dopuszczenia mnie do czynności" - napisał Gotkowicz. Dodał, że Skrzypek osobiście przedstawiła swoje problemy zdrowotne, jednak prokurator nie zmienił decyzji.

Wyjaśniła, że przepisy określają dopuszczenie pełnomocnika do czynności przesłuchania wtedy, kiedy przemawia za tym interes świadka. Barbara Skrzypek miała zgłaszać prośbę o obecność pełnomocnika, ale - co zaznaczyła Wrzosek - ze względu na stan zdenerwowania i kłopoty ze wzrokiem. - To nie jest interes prawny ani faktyczny, wynikający z materiału dowodowego zebranego w sprawie - wyjaśniła prokurator Wrzosek. Dodała też, że zaistnienie interesu prawnego stwierdza prokurator prowadzący postępowanie.