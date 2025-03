Był obecny na przesłuchaniu Skrzypek. Dubois ujawnia szczegóły

Mecenas Jacek Dubois w TVP Info ujawnił szczegóły przesłuchania Barbary Skrzypek. Przekazał, że nie zgłaszała zastrzeżeń co do jego formy i długości, nie wyrażała też chęci obecności pełnomocnika. - Jak usłyszałem w sobotę zarzuty, że pani prokurator Wrzosek jest winna czemuś, ja zdębiałem - powiedział Dubois.

Barbara Skrzypek, jedna z najbliższych współpracowniczek prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, została przesłuchana w związku ze śledztwem dotyczącym austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera. Śledztwo dotyczyło podejrzenia wprowadzenia Birgfellnera w błąd, co miało skutkować niekorzystnym rozporządzeniem mieniem o wartości co najmniej 1,3 mln euro. Przesłuchanie odbyło się 12 marca w warszawskiej prokuraturze okręgowej.

Skrzypek zmarła 15 marca, co wywołało spekulacje na temat związku jej śmierci z przesłuchaniem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że związek między tymi wydarzeniami jest "całkowicie oczywisty". Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że o śmierci Skrzypek dowiedziała się za pośrednictwem mediów i zabezpieczyła ciało oraz materiały sprawy.

Dubois ujawnia szczegóły przesłuchania

O okoliczności przesłuchania w poniedziałek wieczorem był w TVP Info pytany mec. Jacek Dubois - pełnomocnik austriackiego biznesmena. Był obecny przy przesłuchaniu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Śmierć Barbary Skrzypek. Kaczyński ujawni, o czym z nią rozmawiał?

Mecenas podkreślił, że Skrzypek była otwarta i nie zgłaszała zastrzeżeń co do formy i długości przesłuchania. - Od razu powiedziała, że jest chyba pierwszy raz w prokuraturze, mówiła o tym otwarcie i to był przedmiot takiej ludzkiej dyskusji. (...) Zaczęła mnie zagadywać, pytać o różne rzeczy; zaczęliśmy rozmawiać o kwestiach podróży - opowiadał Dubois. Powiedział także, że po przesłuchaniu Skrzypek miała też rozmawiać z prowadzącą sprawę prok. Wrzosek. Jednak zastrzegł, że rozmowa była w charakterze towarzyskim.

Według mecenasa, Skrzypek nie prosiła, żeby w przesłuchaniu, uczestniczył jej pełnomocnik, adw. Krzysztof Gotkowicz. Miała także nie wniosić żadnych zastrzeżeń co do formy i długości przesłuchania. - Jej pełnomocnik był piętro niżej i nie widziała żadnej potrzeby, żeby się z nim skontaktować. (...) Nie było żadnego wniosku o przerwę, nie było żadnego zarzutu co do protokołu. Dlatego jak usłyszałem w sobotę zarzuty, że pani prokurator Wrzosek jest winna czemuś, ja zdębiałem - powiedział Dubois.

Jego zdaniem na przeszkodzie we właściwym przesłuchaniu Skrzypek nie stał także domniemany zły stan. - Z tego, co powiedziała (Barbara Skrzypek - przyp. red.) i co zostało zanotowane w protokole, nic takiego nie wynikało, a ten protokół został przez nią podpisany i te oświadczenia były składane, o ile pamiętam, w obecności mecenasa" - powiedział. W jego opinii, "mamy dwie rzeczywistości - rzeczywistość, która się odbywała w pokoju przy Chocimskiej i ta rzeczywistość, o której mówi pan Jarosław Kaczyński.

Mec. Dubois ocenił, że zarzuty dotyczące przebiegu przesłuchania Skrzypek są podnoszone przez "osoby, które w tym przesłuchaniu nie uczestniczyły i które w żaden sposób nie weryfikowały tego, co się działo z osobami, które tam były". Podkreślił również, że Skrzypek była przesłuchiwana w charakterze świadka, "na okoliczność wiedzy czy zdarzeń, które widziała bądź słyszała, natomiast nie dotyczyło to w żaden sposób jej".

Procedury prawne

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wyjaśniła, że pełnomocnik Skrzypek, adwokat Krzysztof Gotkowicz, nie został dopuszczony do przesłuchania, ponieważ nie wymagała tego obrona interesów świadka. Po zakończeniu przesłuchania Skrzypek opuściła prokuraturę w towarzystwie Gotkowicza.

Prokuratura poinformowała również, że po śmierci Skrzypek ciało oraz materiały sprawy zostały zabezpieczone. Wniosek o dalsze czynności procesowe skierowano do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, aby zapewnić bezstronność postępowania.

Czytaj także: