Ziobro znów uderza w Bodnara. "Masz rozumek Puchatka"

Adam Bodnar chce pozwać Zbigniewa Ziobro za nazwanie go "gangsterem i bandytą" w telewizji wPolsce24. Polityk PiS w obszernym wpisie w mediach społecznościowych powtórzył swoje słowa i oskarżał ministra sprawiedliwości. "Za to wszystko nieuchronnie odpowiesz karnie. A jeśli myślisz, że ujdzie Ci to płazem, to – wbrew profesorskiemu tytułowi – masz rozumek Puchatka albo jesteś najbardziej naiwnym człowiekiem w Polsce" - czytamy we wpisie.