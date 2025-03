Izrael wznowił wojnę. USA wiedziało wcześniej

We wtorek nad ranem Izrael rozpoczął bombardowanie Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanjahu i minister obrony Israel Katz ogłosili zakończenie zawieszenia broni i deklarują wznowienie wojny w Strefie Gazy. Izraelskie wojsko poinformowało, że Siły Obronne Izraela i Szin Bet prowadzą obecnie szeroko zakrojone ataki na cele terrorystyczne Hamasu w Strefie Gazy.

Anonimowy izraelski przedstawiciel wojskowy powiedział agencji Reuters, że izraelska ofensywa będzie kontynuowana tak długo, jak będzie to konieczne, i rozszerzy się poza ataki powietrzne, co może oznaczać powrót izraelskich wojsk lądowych do Strefy Gazy.