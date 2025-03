Samolot Delty uderzył skrzydłem w pas startowy na lotnisku LaGuardia

Manewr "odejścia na drugi krąg", znany jako "go-around", jest stosowany w celu skorygowania błędów podczas podejścia do lądowania. Polega na gwałtownym zwiększeniu mocy silników i ponownym wzniesieniu się w powietrze. Dla pasażerów może to być odczuwalne jak błyskawiczny start rakiety. Incydent miał miejsce podczas lotu Delta 4814 z Jacksonville na Florydzie do Nowego Jorku.

Na pokładzie samolotu znajdowało się 76 pasażerów, dwóch pilotów i dwie stewardessy. Port Authority of New York and New Jersey poinformowało, że nikt nie odniósł obrażeń, a incydent nie zakłócił funkcjonowania lotniska. Na nagraniu audio z kontroli ruchu lotniczego słychać, jak kontroler informuje pilota o iskrach i pyta o ewentualne problemy. Pilot odpowiada, że nie wie nic o iskrach, ale zapowieda sprawdzenie sytuacji.