Zielone ograniczenie prędkości. Co ten znak oznacza dla kierowców?

Zielone znaki różnią się od tradycyjnych znaków z czerwoną obwódką, które nakładają obowiązek przestrzegania prędkości . Wersje zielone jedynie sugerują bezpieczną prędkość, a ich przekroczenie nie skutkuje mandatem ani punktami karnymi. To oznacza, że kierowcy mogą je traktować jako wskazówkę, a nie nakaz.

W Polsce nie ma podobnych znaków. Zamiast tego, w pobliżu szkół stosuje się znaki T-27, tzw. Agatki, które zachęcają do ostrożności. W strefach zamieszkania obowiązują znaki D-40, które nakładają ograniczenie prędkości do 20 km/h. W przeciwieństwie do brytyjskich zielonych znaków, te polskie są regulowane prawnie.