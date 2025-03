Nakazują ewakuację. Dramatyczny obraz po nocy i ataku Izraela

Izraelskie wojsko nakazało we wtorek rano ewakuację Palestyńczykom mieszkającym na wschodzie Strefy Gazy, przy granicy z Izraelem. Cywile powinni udać się do centralnej części pół enklawy. "Izrael rozpoczął dużą ofensywę przeciwko organizacjom terrorystycznym. Wyznaczone obszary są uważane za strefę walk" - przekazał rzecznik Sił Obronnych Izraela płk Awichaj Adrai.

Izrael wznowił we wtorek nad ranem ataki rakietowe na Strefę Gazy. Siły Obronne Izraela poinformowały, że są gotowe rozszerzyć zakres operacji na działania inne niż ostrzały z powietrza. Według różnych komunikatów władz Strefy Gazy, kontrolowanych przez Hamas, we wtorkowych atakach zginęło już od 250 do 330 osób.