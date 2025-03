Izrael wznawia ataki w Strefie Gazy. Ponad 220 ofiar

Hamas oskarżył Izrael o naruszenie zawieszenia broni, które obowiązywało od stycznia. - Decyzja Netanjahu, by powrócić do wojny, to decyzja o poświęceniu więźniów i wydanie na nich wyroku śmierci. (…) Wróg nie osiągnie wojną i zniszczeniem tego, czego nie udało mu się osiągnąć poprzez negocjacje - powiedział członek biura politycznego Hamasu Ezzat al-Riszk cytowany przez stację CNN.