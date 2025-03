Zbiorniki CO2 pod Bałtykiem? Nowe plany Ministerstwa Klimatu

Obecnie firmy mogą składować CO2 za granicą, np. pod dnem Morza Północnego. Ministerstwo chciałoby umożliwić składowanie także pod dnem Bałtyku, jednak wymaga to zmiany konwencji HELCOM, co jest utrudnione ze względu na sytuację geopolityczną i udział Rosji w tej konwencji. Wiceminister Bolesta zaznacza, że w obecnych warunkach pozostaje składowanie na lądzie.

Wiceminister Bolesta przewiduje, że nowe przepisy mogą zostać uchwalone na początku przyszłego roku. Po krótkim vacatio legis, mają one szybko wejść w życie, co przyspieszy proces inwestycji w technologie wychwytywania i składowania CO2. Przepisy będą również regulować kwestie transportu dwutlenku węgla, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania emisjami w przemyśle energochłonnym. "Puls Biznesu" podkreśla, że te działania mogą znacząco wpłynąć na przyszłość polskiego przemysłu.