Karol Nawrocki i jego druga tożsamość. Żona "Nikosia" oskarża

Karol Nawrocki, znany z badań nad przestępczością zorganizowaną w Trójmieście, przyznał się do używania pseudonimu "Tadeusz Batyr". Pod tym nazwiskiem opublikował książkę o Nikodemie Skotarczaku, znanym gangsterze z Trójmiasta. Pseudonim miał być związany z jego pracą naukową i zmianą stanowiska.

Na przyznanie się do autorstwa książki zareagowała Edyta Skotarczak, czyli żona bohatera książki Karola Nawrockiego.

Edyta Skotarczak zwraca również uwagę na to, że w książce Karola Nawrockiego opisane są niektóre osoby z otoczenia jej męża, ale inne już nie. Zarzuca, że "zabrakło chociażby wzmianki o bardzo istotnej postaci czyli tzw. silnorękim 'Nikosia' Józefie P. ps. 'Judoka'. Nie wiem czy może to mieć związek z tym, że jest on wraz ze swoim synem związany ze znanym gdańskim klubem bokserskim, z którym także aktywnie związany jest Karol Nawrocki?" - pisze kobieta w mediach społecznościowych.