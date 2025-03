Postępowanie ws. śmierci Barbary Skrzypek. Jest decyzja prokuratury

O tym, że materiały dotyczące tego postępowania zostaną przekazane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie w celu wyznaczenia innej prokuratury spoza okręgu warszawskiego, poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba. - Zależy nam, aby nie było żadnych wątpliwości co do bezstronności prokuratury - podkreśli wówczas.