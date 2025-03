"Podłość". Mocne słowa Kaczyńskiego o Kaliszu. Będzie pozew

Chodzi o słowa Ryszarda Kalisza wypowiedziane w wywiadzie z "Super Expressem". Adwokat nawiązał do informacji, że po zeznaniach w prokuraturze Barbara Skrzypek rozmawiała z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

- Kiedy powiedziała, co zeznała, to wtedy Jarosław Kaczyński uzmysłowił jej, co powiedziała i że powiedziała przeciwko niemu - sugerował Ryszard Kalisz.