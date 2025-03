Nietypowa akcja poszukiwawcza pod Warszawą. Dwa jeżozwierze na wolności

Dwa jeżozwierze z prywatnej hodowli w Celestynowie (woj. mazowieckie) uciekły, co wywołało pilną akcję poszukiwawczą. Służba Ratownictwa Specjalistycznego Animal Rescue poinformowała o działaniach na Facebooku .

Służby ostrzegają, by nie zbliżać się do jeżozwierzy, które mogą bronić się kolcami. W razie spotkania z nimi zaleca się powiadomienie odpowiednich służb .

- Nie próbujcie go łapać, ani przeganiać. Może to doprowadzić do jego ucieczki i utrudnić nam działania - apeluje SRS Animal Rescue.