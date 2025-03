Cztery nauczycielki zaatakowane. Mamy potwierdzenie z prokuratury

Do incydentu w Zespole Edukacyjnym numer 1 doszło 5 marca około południa, ale sprawa dopiero teraz obiegła media. Do placówki wtargnął 35-letni pijany mężczyzna , który próbował odebrać z przedszkola dziecko swojej partnerki . Według relacji dyrektor ZS1, gdy usłyszał odmowę, wpadł w szał: wrzeszczał, wyzywał pracowników, aż w końcu zaatakował interweniujące nauczycielki.

- Napastnik był silny, uderzył w twarz cztery nauczycielki . Do akcji wkroczyli zatrudnieni u nas panowie. Kierownik gospodarczy, biegły w sztukach walki, obezwładnił napastnika - relacjonowała Wioletta Kujtkowska, dyrektorka placówki.

Na miejsce zdarzenia wezwano policję. - Mężczyzna wciąż przeklinał, groził, że pozabija . Patrol, który przyjechał na miejsce, musiał wezwać posiłki, aby wyprowadzić go w kajdankach. Później okazało się, że miał przy sobie kastet - mówiła dyrektorka.

- Na chwilę obecną treści jego wyjaśnień nie przekazujemy do wiadomości publicznej - podkreśla rzeczniczka prokuratury w Zielonej Górze. - Natomiast sama sytuacja rodzinna małoletniego również będzie analizowana w toku toczącego się postępowania - informuje Antonowicz.

- Jeżeli prokurator dojdzie do przekonania, że mogą istnieć wątpliwości co do dobra małoletniego, oczywiście materiały mogą w tym zakresie zostać włączone, natomiast na chwilę obecną nie ma takich przesłanek - podsumowuje rzeczniczka prokuratury w Zielonej Górze.