Pociął brata maczetą? Morderstwo przed ośrodkiem zdrowia

Prokuratura skierowała wniosek o tymczasowy areszt na trzy miesiące. Jutro będzie on rozpoznawany przez sąd.

- Podczas przesłuchania podejrzany opowiadał o konflikcie z braćmi na tle majątkowym. Twierdził, że ma pretensje o majątek, który bracia mieli mu odebrać. Ale nie przyznał się do zabójstwa. Stwierdził, że nigdy by brata nie zabił - ujawnił prokurator.

Do zbrodni doszło na parkingu przed ośrodkiem zdrowia. 84-letni Władysław wracał od lekarza i szedł do swojego samochodu, gdy sprawca zaatakował go ostrym narzędziem.