Ciało przed śmietnikiem. Dyrektor szpitala ujawnił prawdę

Według rodziny, starsza pani była reanimowana przed śmietnikiem nieopodal swojego domu. Niestety zmarła. Pogotowie wezwało lekarza, by wypisał kartę zgonu. Ten jednak długo nie przyjeżdżał, a kiedy się pojawił, przekazał ratownikom, że mogą zabrać parawan i odjechać. Zwłoki pani Bożeny zostały przykryte czarnym workiem. Jak twierdzi rodzina zmarłej, wtedy znowu zaczęło się dziwne czekanie. Okazało się bowiem, że lekarz nie miał przy sobie czystej karty zgonu do wypełnienia i dlatego musiał pojechać do prosektorium.

- Było bardzo ciepło, tutaj było dużo ludzi, biegały zwierzęta. Nie rozumiem, dlaczego nie zabezpieczono w jakiś sposób ciała od momentu odjazdu pogotowia do zabrania ciała przez zakład pogrzebowy? Przecież to była nasza babcia. Leżała dosłownie na gołej ziemi wśród śmieci - opowiada roztrzęsiona Dagmara Czapla, wnuczka kobiety.

Jak opowiada, rodzina lekarz pojechał do prosektorium wypełniać dokument. Przez to minęło kolejnych 30 minut, podczas których ciało pani Bożeny leżało niezabezpieczone przed śmietnikiem. Dopiero po tym czasie zakład pogrzebowy mógł zając się zwłokami.

Na miejscu pojawiła się też policja, ale niewiele mogła pomóc w tej sytuacji. - Takie są procedury, że policjanci muszą mieć kartę zgonu. Dlatego również czekali, aż zostanie wypisana. Parawanu, by zasłonić zwłoki nie mieli, bo nie jest to obowiązkowe wyposażenie radiowozów - tłumaczyła w rozmowie z WP rzeczniczka policji w Makowie Mazowieckim podkom. Monika Winnik.

- Myślę, że na pewno powinny być wyciągnięte dyscyplinarne konsekwencje w stosunku do lekarza patomorfologa. Dlatego, że w takim przypadku powinien on przeanalizować, czy jest w stanie we właściwy sposób proceduralnie podejść do wszystkich konsekwencji zgonu, zanim odesłał pogotowie z tym parawanem - wyjaśnił Roman.