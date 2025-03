Śmierć Barbary Skrzypek. Co udało się ustalić do tej pory?

Marcin Skrzypek od wielu lat jest związany z PiS i pracuje w Parlamencie Europejskim we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS. W przeszłości pełnił funkcję politycznego attaché i asystenta w komórce do spraw prawnych. Jego nazwisko pojawia się także w aktualnym spisie delegatów EKR do komisji Parlamentu Europejskiego. ​