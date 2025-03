Rosja chce rozbroić Ukrainę. "Czekamy, jak ustosunkują się Amerykanie"

Ekspert: Rosja chce rozbroić Ukrainę. "Zobaczymy, jak ustosunkują się Amerykanie" - Rozmowa dwóch prezydentów to jest tylko element szerzej prowadzonych rozmów amerykańsko-rosyjskich różnymi kanałami i tak naprawdę w znacznym stopniu musimy się domyślać tego, jak wyglądają obecnie relacje amerykańsko-rosyjskie - ocenił Adam Eberhardt w rozmowie z Wirtualną Polską, komentując oświadczenia po wtorkowej rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa i Władimira Putina.

