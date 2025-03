Byli dziewięć miesięcy w kosmosie. Wylądowali na Ziemi

Suni Williams i Butch Wilmore, astronauci, którzy spędzili dziewięć miesięcy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, powrócili na Ziemię. Ich podróż rozpoczęła się wczesnym rankiem, kiedy to opuścili ISS na pokładzie kapsuły Dragon firmy SpaceX. Proces odłączenia kapsuły był w pełni zautomatyzowany, co pozwoliło załodze skupić się na przygotowaniach do powrotu.