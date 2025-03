Trump po rozmowach z Putinem. Ostrzega przed wojną

Donald Trump po rozmowach z Władimirem Putinem udzielił wywiadu w telewizji FoX News. W rozmowie z Laurą Ingraham, prowadzącą program "The Ingraham Angle" wyraził obawy, że Amerykanie mogą zostać wciągnięci w konflikt między Rosją a Ukrainą, jeśli sytuacja eskaluje do poziomu III wojny światowej. Podkreślił, że jego celem jest zakończenie wojny.

Trump zasugerował, że jego dążenie do szerszego zawieszenia broni ma na celu uniknięcie zaangażowania sił amerykańskich w potencjalnie większy konflikt. - Robimy to - nie ma w to zaangażowanych Amerykanów. Mogą być, jeśli to skończy się III wojną światową z tego powodu, co jest absurdalne - powiedział Trump.