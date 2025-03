Dramatyczna próba ucieczki. Prokurator wylądował w szpitalu

- Podczas przesłuchania, gdy 33-latek dowiedział się o grożącym mu tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące, postanowił uciec przez okno. Prokurator próbował go powstrzymać, co doprowadziło do szarpaniny. - 33-latek zaczął otwierać okno, chcąc przez nie wyskoczyć, ale prokurator odruchowo starał się go zatrzymać. Zanim do pomieszczenia wbiegli policjanci, między mężczyznami doszło do szarpaniny, w czasie której prokurator odniósł rany: głowy, kolana i kręgosłupa i mniejsze obrażenie na całym ciele, po czym trafił do szpitala. Po chwili mundurowi obezwładnili niedoszłego uciekiniera - przekazał "Super Expressowi" Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.