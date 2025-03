Katoliczki będą protestować. Przeciwko marginalizacji kobiet w Kościele

Protest ma na celu zwrócenie uwagi na problem marginalizacji kobiet w Kościele. Organizatorzy podkreślają, że kobiety są często sprowadzane do roli "opiekuńczych matek i cichych pomocnic", co pomija ich intelekt i zdolności przywódcze.

Organizatorki protestu zwracają uwagę na brak równego dostępu kobiet do stanowisk i edukacji teologicznej oraz ograniczoną rolę w liturgii. Krytykują także milczenie Kościoła w kwestii przemocy wobec kobiet. "Kościół milczy wobec przemocy wobec kobiet" - podkreślają aktywistki.

Izabela Mościcka, koordynatorka polskiego strajku, zaznacza, że kobiety odgrywają ważną rolę w życiu parafialnym, ale ich udział w liturgii bywa ograniczany. Dziewczęta mogą pełnić funkcję ministrantek, ale wymaga to zgody biskupa diecezjalnego, co prowadzi do zróżnicowanej praktyki w Polsce.