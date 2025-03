Ekspert: Pierwsza runda negocjacji dla Putina

Ekspert uważa, że walki w Ukrainie będą trwały, bo władze Rosji są przekonane, że mają w tej chwili przewagę. Ponadto Putin uzależnia teraz pełne zawieszenie broni od spełnienia coraz większej liczby warunków, w tym wstrzymania pomocy wojskowej i wywiadowczej dla Ukrainy oraz mobilizacji żołnierzy w tym kraju. - Trump wie teraz, że nie posiada mocy szybkiego zakończenia wojny ale, jak to Trump, będzie się starał przedstawiać to w pozytywnym świetle - ocenił Shea.

Jak dodaje, Kijów zyskał, ponieważ naprawił swoje relacje z Waszyngtonem i zgodził się na 30-dniowe bezwarunkowe zawieszenie broni, więc nie można obwiniać go o "skromne wyniki" negocjacji. Jeśli natomiast Putin rzeczywiście wstrzyma ataki na infrastrukturę energetyczną, może to pozwolić Ukrainie na naprawę części sieci elektrycznej.

Dr Shea podkreślił, że Trump musi znaleźć sposób na przekonanie Putina do pełnego zawieszenia broni bez "sprzedawania" Ukrainy. - Dając minimum, Putin uniknął upokarzania Trumpa i utrzymał jego zaangażowanie w rozmowy pokojowe, nawet jeśli nie prowadzą one donikąd szybko - zauważył Shea. Trump musi teraz zmierzyć się z pytaniem, "jak uzyskać dźwignię nacisku na Putina, by zmusić go do porzucenia coraz bardziej maksymalistycznego stanowiska" oraz jak dalej normalizować relacje z Moskwą, podczas gdy "Putin pozostaje całkowicie nieelastyczny i niechętny do współpracy w sprawie Ukrainy".