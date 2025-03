Rywal Erdogana w areszcie. Władze zakazują protestów i TikToka

Jak donosi agencja prasowa Anatolia, tureccy prokuratorzy wydali nakazy aresztowania w sumie około 100 osób , co wskazuje na szeroko zakrojoną akcję. Wśród zatrzymanych w środę jest polityczny rywal Recepa Tayyipa Erdogana - Ekrem Imamoglu, burmistrz Stambułu i potencjalny kandydat na prezydenta Turcji.

Władze Turcji , aby zapobiec ewentualnym protestom po aresztowaniach, zamknęły kilka dróg wokół Stambułu i wprowadziły czterodniowy zakaz organizacji demonstracji . Dodatkowo, jak podaje Reuters, ograniczono dostęp do platform mediów społecznościowych, takich jak X, YouTube, Instagram i TikTok .

Dzień przed aresztowaniem Uniwersytet Stambulski anulował dyplom reprezentującemu główną opozycyjną Republikańską Partię Ludową (CHP) Imamoglu. Zdaniem władz doszło do "nieprawidłowości" podczas przenoszenia się z jednej uczelni na drugą kilkadziesiąt lat temu .

To działanie uniemożliwia Imamoglu start w wyborach prezydenckich, które planowane są na 2028 r. Zgodnie z tureckim prawem, posiadanie dyplomu uniwersyteckiego jest konieczne do kandydowania na prezydenta. Co istotne, nie jest wykluczone, że zorganizowane zostaną przyspieszone wybory w kraju.