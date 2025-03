Śmierć żołnierzy na poligonie. Zapadł wyrok ws. tragicznego wypadku

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas ćwiczeń wojskowych, kiedy to kierowca bojowego wozu piechoty Marcin G. cofając pojazdem, najechał na dwóch żołnierzy. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w wyniku wypadku na miejscu zginął 20-letni szeregowy, a 28-letni kapral zmarł później w szpitalu. Obaj żołnierze należeli do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.