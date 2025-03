"Odciąłem mamie nogę". Mandaty za fałszywe zgłoszenia

W niedzielę policjanci z Lidzbarka Warmińskiego zostali wezwani do mieszkania, gdzie miało dojść do dramatycznego zdarzenia. Mężczyzna zgłosił, że odciął matce nogę, co natychmiast uruchomiło działania służb ratunkowych. Na miejscu okazało się, że zgłoszenie było fałszywe, a w mieszkaniu trwała libacja alkoholowa. Policja ukarała 50-latka mandatem w wysokości 500 zł za bezpodstawne wezwanie służb.