Jasna deklaracja ws. Ukrainy. Turcja postawiła warunek

Turcja, dysponująca drugą co do wielkości armią w NATO, wyraziła gotowość do wysłania swoich żołnierzy w ramach sił pokojowych do Ukrainy - informuje Bloomberg. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan prowadził rozmowy na temat tej misji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem. Turcy stawiają warunek.