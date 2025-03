Spór o prawo aborcyjne w Sejmie. "Proszę mówić w swoim imieniu"

We wtorek gościem programu "Tłit" w Wirtualnej Polsce była posłanka Koalicji Obywatelskiej i rzecznika klubu parlamentarnego tego ugrupowania. W rozmowie z Patrykiem Michalskim stwierdziła, że do wyborów prezydenckich nie będzie propozycji żadnej zmiany prawa aborcyjnego i żaden projekt w tej sprawie nie wyjdzie z sejmowej komisji nadzwyczajnej.

Bezpłatny dostęp do antykoncepcji. Trzecia Droga przedstawia projekt

- Ustawa o bezpłatnej antykoncepcji dla dziewcząt do 20. roku życia nadal jest mrożona w komisji. Jest równie ważna, bo jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, za Rosją, Węgrami, pod względem dostępu antykoncepcji dla kobiet - dodała.

- Przestańcie zasłaniać się prezydentem. Nigdy nie trafi do prezydenta, to co nie przejdzie przez Sejm - apelowała.