Bezpłatny dostęp do antykoncepcji. Trzecia Droga przedstawia projekt

Szymanowska podkreśliła, że głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do antykoncepcji dla kobiet do 25. roku życia. - Chcemy złożyć projekt w sprawie antykoncepcji tak, by kobiety do 25. roku życia miały do niej bezpłatny dostęp, by mogły świadomie planować rodzicielstwo. Uważamy, że ten projekt jest bardzo ważny i bardzo potrzebny kobietom - zaznaczyła posłanka.