Niskie temperatury wróciły do Polski. Kiedy znów będzie ciepło?

Także w środę od rana na termometrach widać ujemne wskazania. Jak przekazało IMGW we wpisie na platformie X, "poranek jest mroźny niemal w całym kraju, o godzinie 6:00 najniższą temperaturę notujemy na stacji synoptycznej Zakopane -8,3 st. C, na stacji telemetrycznej Tylicz -12,4 st. C, Żubracze -11,6 st. C. Najcieplej jest nad morzem, na stacji synoptycznej Hel 1,9 st. C".