W komunikacie Moskwy stwierdzono dalej, że " prezydent Rosji wskazał szereg istotnych kwestii dotyczących inicjatywy Trumpa o 30-dniowym zawieszeniu broni, związanych z niezdolnością Kijowa do dotrzymania umów".

Wskazano w nim, że Trump i Putin zgodzili się co do tego, że "droga do pokoju rozpocznie się od zawieszenia broni w sektorach energetycznym i infrastrukturalnym, a także od negocjacji technicznych dotyczących wdrożenia morskiego zawieszenia broni na Morzu Czarnym, pełnego zawieszenia broni i trwałego pokoju".